Marcia indietro sugli obblighi più onerosi per i datori di lavoro (deployer) previsti dall’Artificial Intelligence Act (Regolamento 2024/1689), la cui entrata in vigore era prevista per il 2 agosto. Grazie all’approvazione del pacchetto di semplificazione Digital Omnibus (Regolamento 2026/1744), in vigore dal 27 luglio, quasi tutto il pacchetto degli adempimenti lavoristici più hot (inclusi nei sistemi high-risk, Annex III, punto 4), è stato ufficialmente posticipato di ben 16 mesi, al 2 dicembre...
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