In attuazione dell’articolo 24, comma 1 della legge 132/2025, in data 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo mirante ad assicurare l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2024/1689 in tema di:
- utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA) per l’attività di polizia
- responsabilità civile e penale.
L’atto del Governo, sottoposto a parere parlamentare, è stato trasmesso alla Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati lo scorso 24 giugno 2026.
In particolare, l’articolo 12 dello schema di...