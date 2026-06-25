Sicurezza economica delle filiere strategiche, governance del rischio nei settori critici, rapporto tra innovazione e regolazione, sovranità tecnologica, gestione dei dati. Sono, questi, alcuni tra i principali temi affrontati nel Documento programmatico corporate leaders 2026, presentato il 25 giugno all’Auditorium Prysmian di Milano. Il documento è stato realizzato con il contributo di esperti che si erano riuniti lo scorso autunno in Trentino per l’evento “Experts Talk - Corporate Leaders” allo...

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