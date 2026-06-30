Fino al 30 giugno, gli iscritti alla previdenza complementare avevano a disposizioni fondamentalmente due tipologie di prestazioni tra cui scegliere a partire dal momento del pensionamento: l’erogazione del montante maturato in capitale o sotto forma di rendita vitalizia. Ora si aggiungono tre prestazioni con caratteristiche e durate intermedie rispetto alle prime due.
Capitale
In via generale, l’iscritto può incassare subito, sotto forma di capitale, fino al 50% del montante contributivo che ha maturato. ...