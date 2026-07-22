L’Inps, con il messaggio 2437 del 22 luglio 2026, riepiloga le modalità di rinnovo dell’Adi per i nuclei che hanno completato il primo ciclo annuale di beneficio successivo ai diciotto mesi iniziali. Le istruzioni confermano il nuovo impianto introdotto dalla legge di Bilancio 2026, il quale elimina il mese di sospensione dalla prestazione in fase di rinnovo e semplifica gli adempimenti per le famiglie senza variazioni.
L’articolo 1, comma 158, della legge 199/2025 ha infatti modificato l’articolo...