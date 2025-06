Alimentari (piccola industria)

Le parti sociali hanno siglato l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo delle parti normative ed economiche del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende ed i dipendenti della Piccola e Media Industria Alimentare

Lo scorso 28 maggio, tra Unionalimentari Confapi e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per dipendenti della piccola e media industria alimentare, scaduto il 31 ottobre 2024.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorre dal 1° novembre 2024 e rimane in vigore fino al 31 ottobre 2028, sia per la parte normativa che per quella economica.

Contratto a tempo determinato e somministrazione a termine

L'articolo 8 del CCNL in esame viene rivisitato alla luce delle modifiche normative apportate alla disciplina in materia di...