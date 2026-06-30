L’ordinanza della Corte di Cassazione 20610/2026 del 18 giugno si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire il contemperamento tra il sistema delle preclusioni processuali e l’esigenza di accertare la verità materiale. La decisione assume particolare interesse nell’ambito del contenzioso lavoristico, poiché affronta due profili frequentemente ricorrenti nelle controversie aventi a oggetto differenze retributive e superiore inquadramento: da un lato, l’ammissibilità...
Riproduzione riservata Ⓒ