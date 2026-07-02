La prestazione di integrazione salariale “unica” in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche se i requisiti di legge sono soddisfatti al 19 gennaio 2026.

È questa una delle più rilevanti indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio 2200 del 1° luglio 2026 che, in continuità con le istruzioni generali diramate con la circolare n. 54 del 13 maggio 2026, illustra modalità...