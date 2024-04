Ancora un parametro per la determinazione della retribuzione minima

La retribuzione, soprattutto con riferimento alla identificazione della retribuzione parametro da usare quale riferimento rilevante ai fini della fornitura di un servizio (quindi nel quadro di un contratto di appalto), non rientra tra le materie per le quali la legge riconosce la legittimità degli accordi di prossimità

La recente decisione del Tribunale di Napoli (7 marzo 2024, n. 1751) - intervenuta nell’ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi per una vicenda coinvolgente i crediti di lavoro derivanti dalle differenze retributive per inquadramento e orario accertati in sede di diffida accertativa (ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004) – riapre il dibattito sull’art. 36 Cost. e sulla determinazione della “giusta retribuzione” coinvolgendo questa volta gli accordi di prossimità previsti e disciplinati ...