Le ipotesi d'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara per appalti pubblici per violazione delle disposizioni in materia di equità retributiva di genere

Dal 7 giugno è in vigore il D.Lgs. n. 96/2026 di attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta, come noto, a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

In tema di ‘parità di retribuzione negli appalti pubblici e nelle concessioni', il decreto non rivolge alcun espresso riferimento all'art. 24 della richiamata direttiva, ai...

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