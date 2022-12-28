01 luglioENTI CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI - FEDERCULTURE
IstitutoApprendistato
Riferimenti
Adempimento
La durata del periodo di apprendistato dovrà essere quella di seguito indicata:
- 6 mesi per il livello A, della I Area;
- 12 mesi per il livello B della I Area;
- 24 mesi per il livello C della I Area e per il livello A della II Area;
- 36 mesi per i livelli B e C della II Area e per il livello A della III Area.
La predetta disciplina in materia di durata del periodo di apprendistato si applica ai lavoratori e alle lavoratrici nuovi assunti a decorrere dall’1.7.2026. Ai lavoratori e alle lavoratrici già in forza al 30.6.2026 continuano ad applicarsi le diverse disposizioni dell'Accordo di Rinnovo del 28.12.2022.
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