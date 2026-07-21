L’applicazione a un dipendente di una misura cautelare restrittiva pone il datore di lavoro di fronte a una scelta delicata: attendere la conclusione, spesso lontana, del processo penale oppure intervenire immediatamente sul rapporto di lavoro per salvaguardare l’organizzazione aziendale e il rapporto fiduciario?
La Corte d’appello di Catanzaro, con la recente sentenza 672/2026, pubblicata il 3 luglio 2026, ha affrontato tale questione delineando il delicato equilibrio tra la presunzione di innocenza...