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Retribuzione percepita
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Nuova retribuzione da C.C.N.L.
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Arretrato
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Gennaio 2026
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2.439,93
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2.539,93
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100,0
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Febbraio 2026
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2.439,93
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2.539,93
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100,0
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Marzo 2026
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2.439,93
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2.539,93
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100,0
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Aprile 2026
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2.439,93
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2.539,93
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100,0
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Maggio 2026
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2.439,93
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2.539,93
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100,0
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Giugno 2026
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2.439,93
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2.539,93
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100,0
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14ª mensilità
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2.439,93
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2.539,93
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100,0
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Luglio 2026
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2.439,93
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2.539,93
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100,0
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Dall’1.1.2026 al 31.7.2026
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800,0
31 luglioASSICURAZIONI (AMMINISTRATIVI E PRODUZIONE)
IstitutoArretrati
Adempimento
Gli arretrati spettanti a partire dall’1.1.2026 vanno erogati entro e non oltre il 31.7.2026 , rapportati al periodo di servizio prestato a partire dal suddetto 1.1.2026 (Allegato 7).
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