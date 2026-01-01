31 luglioASSICURAZIONI (AMMINISTRATIVI E PRODUZIONE)
IstitutoArretrati
Riferimenti
ACCR del 13-05-2026 - Allegato 7 - Allegati - Parte economica ACCR del 13-05-2026
Adempimento

 

Retribuzione percepita

Nuova retribuzione da C.C.N.L.

Arretrato

Gennaio 2026

2.439,93

2.539,93

100,0

Febbraio 2026

2.439,93

2.539,93

100,0

Marzo 2026

2.439,93

2.539,93

100,0

Aprile 2026

2.439,93

2.539,93

100,0

Maggio 2026

2.439,93

2.539,93

100,0

Giugno 2026

2.439,93

2.539,93

100,0

14ª mensilità

2.439,93

2.539,93

100,0

Luglio 2026

2.439,93

2.539,93

100,0

Dall’1.1.2026 al 31.7.2026

800,0

 
Gli arretrati spettanti a partire dall’1.1.2026 vanno erogati entro e non oltre il 31.7.2026 , rapportati al periodo di servizio prestato a partire dal suddetto 1.1.2026 (Allegato 7).
PER SAPERNE DI PIÙ
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