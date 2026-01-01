Adempimento

Retribuzione percepita Nuova retribuzione da ccnl Arretrato Gennaio 2026 2.027,76 2.109.20 81,44 Febbraio 2026 2.027,76 2.109,20 81,44 Marzo 2026 2,027,76 2.109,20 81,44 Aprile 2026 2.027,76 2.109,20 81,44 Maggio 2026 2.027,76 2.109,20 81,44 Giugno 2026 2.027,76 2.109,20 81,44 14ª mensilità 2.027,76 2.109,20 81,44 Luglio 2026 2.027,76 2.109,20 81,44 Dall’1.1.2026 all’1.7.2026 651,56

Gli arretrati spettanti a partire dall’1.1.2026 vanno erogati entro e non oltre il 31.7.2026, vanno riconosciuti al personale in forza alla data di stipula dell'Accordo (13.5.2026) e rapportati al periodo di servizio prestato a partire dal suddetto 1.1.2026 (Allegato 3)

Tutti gli incrementi relativi agli importi sopra indicati potranno essere riassorbiti da eventuali superminimi individuali.

Le Parti convengono che ai fini dell'erogazione di tutti gli importi di cui ai commi precedenti, i personale dipendente dovrà essere in servizio sia alla data di stipula de presente C.C.N.L. sia alla data di effettiva erogazione della somma sopra indicata.

Nota a verbale - Con la presente norma le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, hanno inteso far riferimento al D.L. n. 62/2026, disciplinando in sede d rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli importi una tantum e gli strumenti a copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e a sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.