Oltre un milione di nuclei familiari, pari a poco più di 2,4 milioni di persone coinvolte, da gennaio 2024 allo scorso mese di giugno hanno beneficiato di almeno una mensilità dell’Assegno di inclusione, per un importo medio mensile di 683 euro.
La platea è fortemente concentrata nelle regioni del Sud e delle Isole dove risiede il 67% dei nuclei familiari, ma l’incidenza sale al 72% in termine di persone coinvolte.
Questo disallineamento, spiega l’Inps, è dovuto al fatto che il numero medio di componenti...