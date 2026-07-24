Assegno unico esteso ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato dell’Unione europea ma a determinate condizioni.
Con la Circolare 81/2026 arrivano i primi chiarimenti dell’Inps sulle novità introdotte dall’articolo 7-bis del Dl 19/2026, una norma che interviene sul Dlgs 230/2021 per adeguare la disciplina nazionale alle regole europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004), lungo due direttrici. Da un lato, l’inclusione tra i figli beneficiari dell...