Un'illustrazione organica, con l'ausilio di esempi, dell'attività del sostituto d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, con la segnalazione delle novità per il 2026

Con l'obiettivo di fare diventare il modello 730 sempre più facile e appetibile per i contribuenti, è stato predisposto, come ogni anno, un sito internet dedicato alla dichiarazione precompilata all'interno dell'indirizzo "https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it" dove sono presenti tutte le informazioni utili e i passi da seguire per accedere al modello precompilato e inviarlo direttamente. Da qualche anno sono anche richiesti sempre meno i controlli anche da parte dei CAF ogniqualvolta il...