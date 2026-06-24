Anche al fine di ampliare la platea degli utilizzatori della dichiarazione semplificata, negli anni sono aumentate le ipotesi dei "casi particolari" di Modello 730
La dichiarazione congiunta
I coniugi o le persone unite civilmente secondo quanto stabilito dalla Legge Cirinnà possono presentare il mod. 730 congiunto. Al contrario, la presentazione congiunta non è ammessa per le coppie di persone conviventi, non sposate o non unite civilmente. Nella dichiarazione in forma congiunta va indicato come dichiarante, il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o comunque quello scelto per effettuare i conguagli nei casi di presentazione ...