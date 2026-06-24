Esposizione delle operazioni effettuate dal sostituto d’imposta nel modello F24 relative alle compensazioni per restituzione ai dipendenti dei crediti scaturenti dal mod. 730/2026: modalità e tempistiche
Si riportano alcuni esempi di compensazioni al fine di poter restituire ai dipendenti i propri crediti scaturenti dal modello 730/2026.
CASO 1 - Conguaglio con il credito per le addizionali compensato con il debito IRPEF
Importi da assistenza fiscale: Irpef da 730-4 da trattenere dal sostituito 600,00 quale saldo di Irpef anno 2025 e 900,00 euro quale primo acconto cedolare secca per l'anno 2026; importo addizionale regionale Emilia Romagna all'Irpef da rimborsare 200,00 euro, importo addizionale comunale Bologna all'Irpef da rimborsare 50,00 euro.
Versamenti relativi alla busta paga...