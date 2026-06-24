L'utilizzo esclusivo dei servizi telematici obbliga i sostituti d'imposta a comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite il quadro CT della CU ovvero tramite il modello CSO, la sede telematica (propria o di un intermediario) dove intendono ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4). Infatti le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale possono essere effettuate solo dopo la ricezione telematica (direttamente o tramite un intermediario appositamente nominato...
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