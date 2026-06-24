La precompilata e l'esistenza di un sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio accelerano il rimborso

Dalle dichiarazioni relative al 2023 (cfr. articolo 2, comma 1 Dlgs 8/1/2024, n. 1) hanno avuto accesso alle dichiarazioni semplificate (730/2024) tutti i contribuenti non titolari di partita IVA e quindi anche i percettori esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Evidentemente questi soggetti dovranno presentare il modello 730/2026 senza sostituto d'imposta e quindi il loro rimborso sarà un poco più lento rispetto a quello dei dipendenti. Infatti, è solo il datore...