Assunzione cittadini non Ue all'estero, via libera anche alle Agenzie di somministrazione di N.T.









Le Agenzie di somministrazione vengono considerate datori di lavoro e, in quanto tali, possono presentare domande di nulla osta al lavoro per l'ingresso di cittadini non comunitari con le consuete procedure di inoltro telematico presenti sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it. Lo ha sottolineato la circolare congiunta Interno-Lavoro di ieri, con cui sono state fornite le indicazioni operative sulle richieste da presentare da parte di questi soggetti agli Sportelli unici per l'immigrazione...