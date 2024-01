Assunzione di percettori di assegno di inclusione, l’Inps spiega l’esonero contributivo

L’Inps riepiloga le regole e le condizioni a cui è subordinata la fruizione della nuova agevolazione contributiva che si applicherà alle assunzioni a termine e a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni, di percettori dell’assegno di inclusione, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024



Dal 1° gennaio 2024 decorre il nuovo esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono dalla medesima data, percettori dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione.

L’esonero sarà fruibile solo dopo l’effettiva percezione di una delle due nuove misure di sostegno al reddito introdotte dagli articoli 10 e 12 del D.L. Lavoro n. 48/2023, percezione che per il supporto per la formazione è già stata avviata mentre per l’assegno di inclusione dovrebbe iniziare dal 26 gennaio...