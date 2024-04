Assunzioni agevolate 2024 - Donne disoccupate vittime di violenza

L’agevolazione contributiva, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel triennio 2024-2026, si sostanzia nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui

Norma di riferimento

La legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024), al comma 191 dell’art. 1 riconosce per il triennio 2024-2026 un esonero totale dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi INAIL, in favore dei datori di lavoro privati, che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato...