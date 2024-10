Attestato SOA e patente a punti

La domanda Se un’azienda possiede la Soa categoria V per OG1 e categoria II per Og3, è esentata dalla patente a credito per tutte le attività, oppure avendo una Soa di categoria II è comunque soggetta alla patente?

L’articolo 27, D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalle disposizioni del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni in L. 56/2024, prevede, al comma 15, che “Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

L’attestazione SOA consiste in una certificazione, attestante...