Attività stagionali, somministrazione guidata dal Ccnl dell’utilizzatore di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Link utili Missioni a tempo prorogabili fino a 6 volte e senza obbligo di pause

L’Inl con la nota 716/2023 ha chiarito che sono le previsioni del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore a dettare la corretta disciplina della somministrazione a termine in ambito stagionale









Le previsioni del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore costituiscono la bussola per la corretta disciplina della somministrazione a termine anche in ambito stagionale e occorre fare riferimento a queste per la presenza di eventuali deroghe: è il principio che emerge dalla nota 716/2023 dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Inl ha risposto a una richiesta di chiarimenti sulla possibilità – per un’agenzia di somministrazione – di somministrare lavoratori a termine per attività stagionali...