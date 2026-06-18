L'aumento del tasso di interesse da 2,15% al 2,40%, determina l'aumento degli oneri a carico dei datori di lavoro e, eventualmente, dei lavoratori titolari del benefit "prestiti agevolati" a tasso variabile

Inps – Circolare 16 giugno 2026, n. 64 Inail – Circolare 15 giugno 2026, n. 29

La Banca Centrale Europea (BCE), con decisione 11 giugno 2026, ha provveduto, con decorrenza 17 giugno 2026, ad aumentare di 0,25 punti percentuali il Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell'Eurosistema, ex TUR, portandolo dal 2,15% al 2,40%.

I riflessi sul lavoro

Detto aumento determina, con decorrenza 17 giugno 2026, un automatico aggiornamento, in aumento, dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o tardato pagamento...

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ

Argomenti

Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)