L'aumento del tasso di interesse da 2,15% al 2,40%, determina l'aumento degli oneri a carico dei datori di lavoro e, eventualmente, dei lavoratori titolari del benefit "prestiti agevolati" a tasso variabile
La Banca Centrale Europea (BCE), con decisione 11 giugno 2026, ha provveduto, con decorrenza 17 giugno 2026, ad aumentare di 0,25 punti percentuali il Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell'Eurosistema, ex TUR, portandolo dal 2,15% al 2,40%.
I riflessi sul lavoro
Detto aumento determina, con decorrenza 17 giugno 2026, un automatico aggiornamento, in aumento, dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o tardato pagamento...