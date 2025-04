Auto aziendali, è l’ordine che decide la tassazione

Alcuni salvi, ma non tutti. Nel decreto bollette è stato ripescato un emendamento dai relatori, Gianluca Caramanna (FdI) e Andrea Barabotti (Lega), che esclude dalla stretta fiscale introdotta con l’ultima legge di bilancio sui fringe benefit per le auto aziendali, i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal primo gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

La tempesta perfetta che si è abbattuta sul noleggio auto a medio e lungo termine ha causato...