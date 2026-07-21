Il decreto Omnibus (quarto correttivo dei precedenti provvedimenti attuativi della delega fiscale) approda in Parlamento. Il testo licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 giugno ha incassato la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato. Le coperture arrivano dalle maggiori entrate e dalle minori spese che derivano da tre misure (il riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili e fiscali, l’aumento dall’11 al 20% della ritenuta sui dividendi corrisposti...

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