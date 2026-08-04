Il decreto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 4 agosto, conferma l’impianto normativo attualmente in vigore, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per la determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo, con coefficienti graduati in funzione dell’alimentazione del veicolo: 10% per gli elettrici, 20% per i plug-in, 50% per tutti gli altri. Su tale valore, tuttavia, dal 1° gennaio 2026 si innestano due possibili maggiorazioni: il 5% in presenza...
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