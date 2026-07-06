Con l’ordinanza 19480 del 12 giugno 2026 la Corte di Cassazione affronta il tema dell’efficacia interruttiva della prescrizione dell’avviso bonario inviato dall’Inps mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La Suprema Corte distingue il regime degli atti stragiudiziali da quello delle notificazioni degli atti impositivi, affermando che, ai fini dell’articolo 1335 codice civile, la presunzione di conoscenza dell’atto opera dal rilascio dell’avviso di giacenza e non dal decorso del termine ...
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