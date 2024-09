Aziende non artigiane dell’alimentare, a settembre la seconda tranche dell’una tantum

In arrivo con la busta paga di settembre 2024 l’una tantum per i lavoratori delle aziende non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti.

Ai lavoratori in forza alla data del 15 marzo 2024 verrà erogata, a copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 29 febbraio 2024), un importo a titolo di “una tantum” pari a 200,00 euro lordi. Tale somma è suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’una tantum sarà erogata...