Ai sindacati dei bancari che chiedono tempi rapidi per il rinnovo del contratto di lavoro, ieri, dopo la presentazione della piattaforma rivendicativa, il Comitato affari sindacali e del lavoro di Abi, guidato da Ilaria Maria Dalla Riva, ha risposto che la trattativa proseguirà dopo il prossimo esecutivo di Abi, che dovrebbe essere a fine settembre. Una tempistica che ha creato qualche frizione, tanto più che i sindacati arrivano da assemblee molto partecipate, dove i lavoratori hanno approvato la...

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