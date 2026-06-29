L’opportunità
Green Tour è la nuova iniziativa presentata dal Ministero del Turismo per accompagnare le imprese del settore verso un modello di sviluppo più innovativo, sostenibile e competitivo.
L’intervento è teso a finanziare programmi di investimento finalizzati a rafforzare la competitività dell’offerta turistica nazionale, favorendo la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione, l’efficienza energetica e la destagionalizzazione dei flussi turistici.
L’obiettivo è infatti quello di sostenere investimenti...