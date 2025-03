Beneficio assunzioni under 35 e lesione del legittimo affidamento al legislatore

Le recenti vicissitudini normative relative all'agevolazione under 35, rilevabile anche in altri disposti normativi (ad esempio le auto in uso promiscuo) dimostrano una fragilità normativa non trascurabile con ovvie conseguenze dal punto di vista applicativo

Se il diritto, inteso come norma o regola, dovrebbe rispondere a logiche applicative quasi scientifiche, la proliferazione di precetti, commi e novelle di immediata applicazione teorica non conseguente a quella pratica, non sembra recare vantaggi a nessuno.

In effetti i recenti accadimenti normativi (ad esempio il decreto interministeriale in applicazione del DL 60/2024 c.d. decreto Coesione in tema di "under 35" o le ancora pendenze in relazione alla gestione delle autovetture in uso promiscuo di...