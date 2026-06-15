Al via la fase operativa degli esoneri contributivi introdotti dal decreto primo maggio. L'INPS, con le circolari 55, 56 e 57 ne aveva definito ambito applicativo e requisiti; con la pubblicazione dei messaggi 1966, 1968 e 1970, è ora possibile presentare le domande e vengono dettate le istruzioni per l'esposizione del beneficio nel flusso UniEmens

L'INPS, con i messaggi 1966, 1968 e 1970 dell'11 giugno 2026 l'INPS ha aperto la fase operativa dei tre esoneri contributivi introdotti dai primi articoli del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, cosiddetto decreto Primo Maggio. Le circolari 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026 ne avevano già definito ambito applicativo e requisiti; con i tre messaggi diventa ora possibile presentare le domande e vengono dettate le istruzioni per l'esposizione del beneficio nel flusso UniEmens.

Un'avvertenza preliminare...