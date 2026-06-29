Il Decreto 1° maggio (Dl 62/2026) convertito in legge 112/2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 147 del 27 giugno 2026 ha subito delle modifiche rispetto al testo originario per quanto riguarda gli incentivi all’occupazione, in particolare con l’inserimento del comma 4-bis nell’articolo 7, che ha introdotto il concetto di salario giusto da cui si fa dipendere la fruizione degli esoneri contributivi previsti dalla norma. La disposizione originaria, in effetti, era carente, perché, se da una parte...

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