I lavoratori che hanno avuto un precedente rapporto di lavoro incentivato, se cambiano azienda portano con loro una “dote” che permette al nuovo datore di lavoro di continuare a beneficiare degli aiuti, anche se la sua situazione non rispetta alcune condizioni. Infatti la legge 112/2026, di conversione del decreto Primo maggio (Dl 62/2026) sembra ampliare la platea dei beneficiari degli esoneri previsti per le nuove assunzioni, favorendo alcuni datori di lavoro che, in base all’originario testo del...
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