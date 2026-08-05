L'Agenzia delle entrate fissa le regole per l'esclusione dell'addizionale del 10% sulla parte del bonus e delle stock options eccedente la retribuzione fissa dovuta dai dirigenti e collaboratori del settore finanziario.
L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 30 luglio 2027, prot. 2026/223895, ha dato attuazione a quanto disposto dall'art. 33, c.2-ter, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) inserito dall'art. 1, c. 137, della L. 199/2025. A tale proposito, va sottolineato che i riferimenti normativi richiamati dell'Agenzia delle entrate dovranno, con effetto dal 1° gennaio 2027, anche in assenza di specifiche precisazioni nel citato provvedimento, essere sostituiti, per effetto della loro abrogazione, dagli artt...