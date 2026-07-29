L’Inps con il messaggio 2518 del 29 luglio 2026 sdogana definitivamente l’agevolazione collegata alla stabilizzazione dei contratti a termine (Ctd). Il documento segue a ruota la circolare 72/26 (si veda il Sole del 4 luglio 2026). Ricordiamo che il Dl 62/26, all’articolo 4, ha previsto un esonero pari al 100% dei contributi (no Inail) con un massimo di 500 euro mensili, ai datori di lavoro che nel periodo 1 ° agosto– 31 dicembre 2026 stabilizzano rapporti a termine di giovani che non hanno compiuto...
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