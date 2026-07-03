L’Inps regolamenta anche la stabilizzazione incentivata dei rapporti a tempo determinato introdotta dal decreto legge 62/2026 e nel fare ciò, con la circolare 72/2026, compie un passo avanti rispetto alla legge. L’agevolazione riguarda le trasformazioni di contratti a tempo determinato (Ctd) in contratti a tempo indeterminato. I Ctd devono essere stati stipulati entro lo scorso 30 aprile e non devono avere una durata superiore a 12 mesi. La stabilizzazione si deve collocare nel periodo tra il 1 agosto...
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