A partire dal prossimo 3 luglio sarà disponibile il servizio online per comunicare all’Inail la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e agli adempimenti in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

La sospensione è stata disposta dall’articolo 2, comma 3, del Dl 25/2026, convertito con modificazioni dalla legge 59/2026 e riguarda i territori della fascia costiera delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, interessati da eccezionali...