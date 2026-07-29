Il Governo accelera sulla lotta al caporalato e prepara il varo della banca dati degli appalti in agricoltura. A renderlo noto ieri il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, in audizione ieri dinanzi alle Commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera. «Il Tavolo Caporalato - ha spiegato Calderone - ha provveduto all’aggiornamento del piano triennale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Il governo lavora per dare un nuovo...

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