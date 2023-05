Care giver esonerato dal lavoro notturno anche se la disabilità non è grave di M.Pri.









Non è tenuto a prestare attività in orario notturno il lavoratore che ha a carico una persona disabile. Per fruire di questa agevolazione non è necessaria che la disabilità sia grave. Così ha stabilito la Corte di cassazione (ordinanza 12649/2023) confermando le decisioni dei primi due gradi di giudizio.



L'articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 66/2003 (ma anche l'articolo 53, comma 3, del Dlgs 151/2001) afferma il non obbligo a effettuare lavoro notturno da parte del lavoratore...