Caregiver familiare di minore disabile, la Cassazione rinvia alla Corte di Giustizia

Caregiver familiare – Fattispecie ante art. 25, comma 2 bis, del Dlgs 198/2006 come modificato nel 2021 (Codice delle pari opportunità) – Lavoratrice, madre di un figlio gravemente disabile – Rifiuto di assegnazione di accomodamenti ragionevoli – Discriminazione indiretta – Applicabilità della tutela antidiscriminatoria dettata per il disabile – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Cass. Sez. Lav., 17 gennaio 2024, n. 1788Pres. Di Paolantonio; Rel. Cavallari; P.M. Fresia; Ric. G.L.; Controric. A. S.p.A.



Devono essere sottoposte alla Corte di giustizia UE le questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’Unione europea, in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e cioè:

se la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 vada interpretata nel senso che sussista la legittimazione del caregiver, familiare di minore gravemente disabile, il quale deduca di avere patito una discriminazione indiretta in ambito lavorativo, come conseguenza dell’attività di assistenza da lui prestata, ad azionare la tutela antidiscriminatoria che sarebbe riconosciuta al medesimo disabile, ove quest’ultimo fosse il lavoratore;

nell’ipotesi di risposta affermativa alla questione, se il diritto dell’Unione europea vada interpretato nel senso che gravi sul datore di lavoro del caregiver di cui sopra l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per garantire, altresì in favore del detto caregiver, il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori, sul modello di quanto previsto per i disabili dall’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE;

nell’ipotesi di risposta affermativa ad una delle predette questioni, se il diritto dell’Unione europea vada interpretato, nel senso che per caregiver rilevante ai fini dell’applicazione della Direttiva 2000/78/CE si debba intendere qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che si prenda cura in un ambito domestico, pure informalmente, in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona che, in ragione della propria grave disabilità, non sia assolutamente autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita o se il diritto dell’Unione europea vada interpretato nel senso che la definizione di caregiver in questione sia più ampia o ancora più ristretta di quella sopra riportata.