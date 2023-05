Cassa integrazione, a marzo crescita del 5,5 per cento di N.T.









Lo scorso marzo le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate sono state circa 43 milioni, il 5,5% in più rispetto al precedente mese di febbraio, in cui avevano toccato 41 milioni. A livello tendenziale, invece, si è registrato un calo del 22,5% rispetto al marzo 2022, chiuso con 56 milioni di ore autorizzate. I dati sono stati resi noti ieri dall'Inps in una nota.

Per quanto riguarda le singole tipologie d'intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria (Cigo) autorizzate lo scorso...