Le parti hanno firmato un verbale di accordo per il rinnovo della classificazione e del sistema professionale del Ccnl Trasporto Aereo.

Accordo 23 marzo 2026

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