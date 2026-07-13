Le parti hanno firmato un verbale di accordo per il rinnovo della classificazione e del sistema professionale del Ccnl Trasporto Aereo.
Clicca qui per consultare la scheda di sintesi del Ccnl
Riproduzione riservata Ⓒ
Le parti hanno firmato un verbale di accordo per il rinnovo della classificazione e del sistema professionale
Le parti hanno firmato un verbale di accordo per il rinnovo della classificazione e del sistema professionale del Ccnl Trasporto Aereo.
Clicca qui per consultare la scheda di sintesi del Ccnl