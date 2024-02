Ccnl Agricoltura (operai)

Le parti sociali hanno siglato l’accordo per il recupero del differenziale inflattivo 2022-2023 per il Ccnl operai agricoli e florovivaisti



In data 27 ottobre 2023 tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia-Agricoltori Italiani, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stato sottoscritto l’accordo per il recupero del differenziale inflattivo del biennio 2022-2023 in attuazione dell’impegno assunto in sede di sottoscrizione del Ccnl operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022.

Differenziale inflattivo e nuovi minimi

Le Parti convengono che il differenziale inflattivo per il biennio 2022-2023 è risultato pari all’8,5 per cento.

Viene pertanto stabilito che:

 gli aumenti dei minimi salariali già previsti dall’accordo di rinnovo del 23 maggio 2022 entrano in vigore già il 1° gennaio 2024;

 tali minimi sono incrementati del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025;

 il residuo differenziale pari al 3,5 per cento viene riconosciuto in sede di rinnovo dei contratti provinciali di lavoro.

I nuovi minimi salariali di...