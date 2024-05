Ccnl Alimentari (cooperative), sottoscritto l’accordo di rinnovo

In data 14 maggio 2024, tra Agci-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 2 dicembre 2020 per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari. Il nuovo contratto decorre dal 1° dicembre 2023 e scade il 30 novembre 2027.

Premio per obiettivi

Fermo restando la durata quadriennale dei contratti di secondo livello, le Parti concordano...