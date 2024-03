Ccnl Cemento, calce, Lapidei, Laterizi piccola industria, Confapi

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per rinnovo della parte economica del contratto unico dei materiali da costruzione - lapidei, laterizi, cemento - Confapi Aniem



In data 25 gennaio 2024 tra Confapi Aniem, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per la definizione della parte economica del Ccnl applicabile ai dipendenti di aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Una tantum

Per tutti i livelli è prevista l’erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari ad euro 600,00 per i lavoratori in forza al 25 gennaio 2024 da liquidare in tre tranches come di seguito riportato:

L’accordo precisa...